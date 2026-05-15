Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel'den Özbekistan'a Ziyaret

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Özbekistan Savunma Bakanlığının resmi davetlisi olarak Taşkent'e gitti. Tokel, ziyareti kapsamında Özbekistanlı yetkililerle bir araya gelerek askeri kurumlarda incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in 12-14 Mayıs 2026 tarihleri arasında Özbekistan'a ziyaret gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, ziyareti kapsamında Özbekistan Savunma Bakanı Korgeneral Shukhrat Khalmukhammedov ile bir araya geldi.

Tokel ayrıca Özbekistan Cumhuriyeti Askeri Güvenlik ve Savunma Üniversitesi Başkan Birinci Yardımcısı Tümgeneral Farxodjon Shermatov ve Danışman Heyeti Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren ile de görüştü.

Orgeneral Tokel, temasları kapsamında Özbekistan Askeri Güvenlik ve Savunma Üniversitesi ile Savunma Sanayi Ajansı Teknoloji ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: ANKA