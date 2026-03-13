Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, İran sınırında inceleme ve denetlemelerde bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İran sınırında bulunan 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Paylaşımda, denetlemelere ilişkin fotoğraflar da yer aldı.