Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, sınırda birlikleri denetledi
KARA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis ve Gaziantep'te birlikleri denetledi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kilis Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu Komutanlığı Esas Komuta Yeri ve Gaziantep Karkamış'ta bulunan Soylu Üs Bölgesi'nde inceleme ve denetlemelerde bulundu.
