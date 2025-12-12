Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Ebu Kasra ile görüştü

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 11 Aralık 2025 tarihinde resmi davetli olarak gittiği başkent Şam'da, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ali Nurettin Nasan ile görüşmeler gerçekleştirdi." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyaretten fotoğraflar da yer aldı.