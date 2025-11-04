Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Romanya'da İkili Askeri İlişkileri Görüştü

(ANKARA) - Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Romanya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ciprian Marin ile görüştü. Görüşmede ikili askeri ilişkiler ele alındı.

Milli Savnma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesbından yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Romanya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ciprian Marin'in davetlisi olarak 3-4 Kasım 2025 tarihlerinde, Romanya Kara Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti ve ikili askeri ilişkiler kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.