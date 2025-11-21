Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Kosova'da İkili İlişkileri Güçlendirdi

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kosova'nın başkenti Priştine'de ziyaretlerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 19-20 Kasım tarihlerinde Kosova'da bulunan Tokel'in, Priştine'de ziyaretler gerçekleştirdiği belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Sultan Murat Türbesini ziyaret eden Orgeneral Metin Tokel, program kapsamında Türk Temsil Heyeti Başkanı Piyade Albay Harun Elitaş, Kosova Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Bashkim Jashari, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş ve Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ile bir araya geldi. Orgeneral Metin Tokel'in ziyaretinde, Türkiye ile Kosova arasındaki güçlü işbirliği ve dostluk bir kez daha vurgulandı."