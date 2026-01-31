Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığında denetleme yaptı
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ziyaretin 29 Ocak'ta gerçekleştiği belirtilerek, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadesi yer aldı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel