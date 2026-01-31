Haberler

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığında denetleme yaptı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu. Ziyaretin tarihi 29 Ocak olarak açıklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Kayseri'de konuşlu 1'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, ziyaretin 29 Ocak'ta gerçekleştiği belirtilerek, "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 1'inci Komando Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

