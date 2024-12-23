Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Azerbaycan'da temaslarda bulundu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la görüştü.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hasanov görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki askeri işbirliğinin her alanda olduğu gibi üst düzeyde olduğunu söyledi.

Hasanov, bölgenin barış ve istikrarı için Azerbaycan ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığının önemli rol oynadığını belirtti.

Görüşmede, askeri ve askeri eğitim alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ve ilgili diğer konular ele alındı.

Bayraktaroğlu, temasları kapsamında Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ve Azerbaycan Görev Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay'la da görüştü.

Orgeneral Bayraktaroğlu, Bakü'de Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret etti.