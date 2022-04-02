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Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Özge Bozo - Güncel
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Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi Erzurum'un Tekman ilçesindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, bir okul kar altında kayboldu.

Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesindeki yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle, bir okul kar altında kayboldu. Öğretmenlerin küreklerle okulu temizleme anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tekman ilçesinde 2300 rakımlı Yuvaklı Yemiş köyünde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ilk ve ortaokulu kar altında kayboldu. Eğitime ara verilmemesi için okul öğretmenleri okulu küreklerle temizleme çalışmasına koyuldu. Cep telefonu kameralarına yansıya görüntüler sosyal medya da büyük beğeni topladı.

Öğretmenler sosyal medyada "2 bin 300 rakımla köyde tüm çabamız öğrencilerimiz için, karla kaplanan okulumuzu kurtarma çalışmalarımız. Emeği geçenlere teşekkürler" paylaşımında bulundu.

Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi

Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi

Kara gömülen okulda öğretmenlerin kürek mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Özge Bozo - Güncel

Erzurum, Tekman, kar, Güncel, Haberler

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