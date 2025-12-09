"NGC 3783" galaksisindeki kara delik patlaması, ışık hızının beşte biri hızında rüzgarlar oluşturdu

Avrupa Uzay Ajansına (ESA) ait "XMM-Newton" ve "XRISM" adlı X-ışını uzay teleskopları, "NGC 3783" adlı sarmal galaksideki "süper kütleli" şeklinde tanımlanan bir kara deliğin, uzayda ışık hızının beşte birine denk gelen bir hızda rüzgarlar oluşturduğu patlama tespit etti.

ESA'dan, 30 milyon Güneş büyüklüğünde kütleye sahip olduğu belirtilen kara delikteki patlamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "NGC 3783" adlı sarmal galaksinin merkezinde bulunan kara delikten yayılan bir X-ışını parlamasının, kısa sürede şiddetli rüzgarların ortaya çıkmasına neden olduğu belirtildi.

Kara delikten kopan maddelerin, saniyede 60 bin kilometre hıza ulaşarak uzaya savrulduğu aktarılan açıklamada, bu hızın, ışık hızının yaklaşık beşte birine denk geldiği bilgisi paylaşıldı.

Araştırma ekibinden Liyi Gu, "Bir kara deliğin bu kadar kısa sürede bu hızda rüzgar oluşturmasına daha önce tanık olmamıştık. X-ışını parlamasının hemen ardından yalnızca bir günde bu rüzgarlar oluştu." değerlendirmesini yaptı.