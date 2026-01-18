Kar altında denize girip yüzdü
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Saim Gürel, hava sıcaklığı 4 ve deniz suyu sıcaklığı 9 dereceyken kar yağışı altında denize girdi. Açık su master yüzücüsü olan Gürel, zinde kalmak için bal yedi ve objektiflere poz verdi.
KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde Saim Gürel (54), kar yağışı altında denize girip, yüzdü.
İnebolu'da yaşayan açık su master yüzücüsü Saim Gürel, hava sıcaklığının 4, deniz suyu sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü ilçede kar yağarken denize girdi. Bir süre denizde yüzen Gürel, İnebolu deli balı ve kestane balı yiyerek zinde kaldığını söyledi. Saim Gürel ayrıca, deniz kenarındaki kara uzanarak, objektiflere poz verdi.
Haber- Kamera: Barış İLYASOĞLU/ İNEBOLU (Kastamonu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel