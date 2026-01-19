Avcılar'da karlı havaya aldırış etmeden köpeğiyle beraber denizde yüzdü

AVCILAR'da kar yağışını gören Bekir Şen (56), soğuk havaya aldırış etmeden köpeği Papi ile denizde yüzdü. Şen, "Deniz beklediğimden fazla, havadan daha soğuktu" dedi.

Avcılar'da 36 yıldır yaşayan Bekir Şen, kar yağışının İstanbul genelinde etkisini arttırmasının ardından soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi. Köpeği Papi ile beraber denize giren Şen, o anları çevresindeki kişilere cep telefonuyla kaydettirdi.

'VLADİMİR PUTİN VE RONALDO'YA MEYDAN OKUYORUM'

Karlı havada denize girerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Futbolcu Cristiano Ronaldo'ya meydan okuduğunu belirten Bekir Şen, "İstanbul'a ne zaman yoğun bir kar yağarsa denize giriyorum. Birkaç senedir İstanbul'a hiç kar yağmıyordu, hasret kaldık. Buz gibi havada denize girdik. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cristiano Ronaldo suyun içine buz atıyor, ondan sonra buz gibi suya girdi diyorlar. Gelsinler burada buz gibi havada denize girsinler de görelim bakalım. Buradan meydan okuyorum her ikisine de. Hava soğuk, ben denizi sıcak zannediyordum. Deniz havadan da daha soğuktu, üşüdüm biraz ama değdi" dedi.