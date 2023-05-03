Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu Aşkale'de Mayıs ayında karla mücadele çalışmasıERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz olarak etkiledi.

Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu

Aşkale'de Mayıs ayında karla mücadele çalışması

ERZURUM Erzurum'un Aşkale ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz olarak etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı Aşkale'ye bağlı çok sayıda mahallenin ulaşımında aksamalara neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri Mayıs ayında karla mücadele çalışması yaptı. Mayıs ayında yağan kar yağışı karşısında şaşkınlık yaşayan Aşkaleliler, "3 Mayıs 2023. Aşkale'nin Esentepe mahallesinde yağan kar bizlere sürpriz yaşattı" dedi.