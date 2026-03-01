Haberler

Ordu ve Artvin'de kar etkili oluyor

Güncelleme:
Ordu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, ulaşımda aksamalara ve kapalı yolların oluşmasına neden oldu. Kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşıyor. Ekipler kapanan yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Ordu ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar ve soğuk hava etkisini gösterdi.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bazı ilçelerde kar küreme çalışması yapılıyor.

Artvin

Artvin'de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışı nedeniyle il merkezinde 2, Ardanuç'ta 8, Şavşat'ta 20, Yusufeli'nde 3 olmak üzere 33 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, kentin en önemli turizm merkezlerinden Kafkasör yaylası karla kaplandı.

Kar yağışının ardından Atabarı Kayak Merkezi'nde de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
