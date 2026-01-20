Haberler

Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 710 köy yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Tokat, Amasya, Kastamonu ve Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam 710 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından merkeze bağlı 15, Artova ilçesinde 26, Sulusaray ilçesinde 3, Yeşilyurt ilçesinde 5, Erbaa'da 18, Reşadiye'de 30, Niksar'da 25, Başçiftlik'te 6, Turhal'da 13, Pazar'da 4, Almus'ta 33, Zile'de ise 12 olmak üzere 190 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da yağan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Etkili olan yağış nedeniyle il genelinde 90 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri 14 greyder, 8 kepçe, kar makinesi, 5 bıçaklı kamyon, 4 yükleyici kepçe ve servis araçlarıyla yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kastamonu'da 398, Sinop'ta ise 32 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları devam ediyor.

