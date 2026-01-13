Haberler

Elazığ'da ekipler yolu kardan kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, yolu kardan kapanan köydeki 80 yaşındaki KOAH hastası, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elektrik kesintisi nedeniyle rahatsızlanan Emin Gül'ün yardım talebi üzerine, karla kaplı yolun açılması sağlandı.

Elmasuyu köyünde yaşayan KOAH hastası 80 yaşındaki Emin Gül, elektrik kesintisi nedeniyle rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen ambulans, yoğun kar yağışı ve olumsuz yol koşulları nedeniyle köye ulaşamayınca İl Özel İdaresi ve jandarmaya ait kar küreme araçları yönlendirildi.

Yolun açılmasının ardından paletli ambulansla köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya evinde ilk müdahaleyi yaptı.

Gül, daha sonra Maden Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

