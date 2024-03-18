Kar Yağışı Karlıova'yı Beyaza Bürüdü
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışma başlattı. Karayolları ekipleri Karlıova-Erzurum kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar etkili oldu.
Akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı sonucu ilçe beyaza büründü.
Kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı ilçede, ekipler ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için çalışma başlattı.
Karayolları ekipleri Karlıova- Erzurum kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.