Kar yağışı etkili oldu
AA - Yusuf Ayas - Güncel
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Karla kaplı ormanlık alan Elektrik telleri üzerinde bulunan buz katmanı Kangal köpeği Kuşlar Karla kaplı buz tutan nehir El arabası taşıyan vatandaş Karla kaplı ormanlık alan Karla kaplanan alanlar ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde etkili olan kar yağışıyla Sarıçam ormanları beyaza büründü.
ŞENKAYA, ERZURUM (AA) - Karla kaplı ormanlık alan
Elektrik telleri üzerinde bulunan buz katmanı
Kangal köpeği
Kuşlar
Karla kaplı buz tutan nehir
El arabası taşıyan vatandaş
Karla kaplı ormanlık alan
Karla kaplanan alanlar ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde etkili olan kar yağışıyla Sarıçam ormanları beyaza büründü.