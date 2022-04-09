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Kar yağışı etkili oldu

AA - Yusuf Ayas - Güncel
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Karla kaplı ormanlık alan Elektrik telleri üzerinde bulunan buz katmanı Kangal köpeği Kuşlar Karla kaplı buz tutan nehir El arabası taşıyan vatandaş Karla kaplı ormanlık alan Karla kaplanan alanlar ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde etkili olan kar yağışıyla Sarıçam ormanları beyaza büründü.

ŞENKAYA, ERZURUM (AA) - Karla kaplı ormanlık alan

Elektrik telleri üzerinde bulunan buz katmanı

Kangal köpeği

Kuşlar

Karla kaplı buz tutan nehir

El arabası taşıyan vatandaş

Karla kaplı ormanlık alan

Karla kaplanan alanlar ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde etkili olan kar yağışıyla Sarıçam ormanları beyaza büründü.

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı etkili oldu

AA / Yusuf Ayas - Güncel

Sarıçam, Şenkaya, Erzurum, kar, Güncel, Haberler

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