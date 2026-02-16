Haberler

Erzurum'da hamile kadın "Snowtrack" ambulansla hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolun kapanması sonucu doğum sancısı çeken Asuman Küçük, paletli kar aracıyla acil olarak hastaneye taşındı. Sağlık durumu iyi olduğu bildirilen Küçük, belediye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan mahallede doğum sancısı başlayan Asuman Küçük, paletli kar aracı (snowtrack) ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Turnagöl Mahallesi'nde doğum sancısı başlayan Asuman Küçük'ün yakınları mahallenin yolunun kapalı olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kar kalınlığının 3 metreye ulaştığı mahallede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, snowtrack ile Küçük'ün bulunduğu eve ulaştı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Küçük, snowtrack ile mahalleden alınarak yolun ulaşıma açık olduğu noktada hazır bekletilen ambulansa nakledildi.

Karayazı Devlet Hastanesine kaldırılan Küçük'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

Maden ocağındaki faciadan acı haber geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Emre Belözoğlu muradına erdi! 5 gollü Haliç derbisinde kazanan Kasımpaşa

Sonunda o da muradına erdi
Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil! 3. hocayı da gönderdiler

Bu kulübe gidenin ömrü uzun değil! 3. hocayı da gönderdiler
Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu

Sahilde gören hemen polisi aradı! Bulgular bir ihtimali işaret ediyor
Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Arda Kural sevgilisini ilk kez paylaştı

Yerli Leonardo DiCaprio'ydu! Sevgilisini ilk kez paylaştı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı

Mahalleliyi canından bezdiren kadın! 20 yıldır aynı şeyi yapıyor
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü

Türkiye'nin en büyük şehirlerinden! Son hali çileden çıkardı