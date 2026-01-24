KARAMAN'da paramedik Yusuf Kılıç, kar yağışının etkili olduğu köyde 90 yaşındaki hastayı kucağını alarak ambulansa taşıdı.

Kar yağışının etkili olduğu Ermenek ilçesine bağlı Tepebaşı köyüne ihbara giden sağlık ekipleri, karlı yolu aşarak 90 yaşındaki hastaya ulaştı. Sağlık ekibinden paramedik Yusuf Kılıç, karda yürüyemeyen hastayı kucağını alarak ambulansa taşıdı. Bu anları, köydeki bir kişi cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sanal medyada kısa sürede yayılan görüntülere, binlerce beğeni geldi.