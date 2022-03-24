Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi - Haberler

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Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Uğur Budak - Güncel
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Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

TEKMAN, ERZURUM (İHA) - Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde aniden bastıran kar yağışı ve fırtına, sürücülere zor anlar yaşattı. Turnagöl mahallesinde hasta kadın için seferber olan ekipler kar üstü araç (snowtrack) ile köye ulaşarak hastaya müdahale etti.

Erzurum il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, dün gece yarısından itibaren etkili oldu. Özellikle Tekman ilçesinde aniden bastıran tipi sürücüleri zor durumda bıraktı. Yolda mahsur kalan ambulans ve araçlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ekiplerince kurtarıldı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu kırsalda hasta için köye ulaşmaya çalışan ambulansta ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. İlçeye 55 kilometre uzaklıktaki Turnagöl mahallesinde hastalanan bir kadın için yola çıkan ekipler tipiye yakalandı. Ekipler kar üstü araçlarla hastayı alarak ambulansın bulunduğu bölgeye getirdi.

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı... Hasta kadın, kar üstü araçla ambulansın bulunduğu bölgeye getirildi

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Uğur Budak - Güncel

Tragger, Erzurum, Tekman, kar, Güncel, Haberler

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