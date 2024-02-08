Üye Girişi
Haberler

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mezrada hamile kadın hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, sağlık ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezrada rahatsızlanan hamile kadın, sağlık ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla hastaneye kaldırıldı.

İl merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafedeki Karakazan köyüne bağlı Akören mezrasında yaşayan hamile kadın Derya Yolcu (21), rahatsızlandı.

Bölgede etkili olan tipi nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı mezradaki hamile kadının yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yolun açık olduğu Yukarı Deredibi köyünün yakınlarına kadar giden sağlık ekipleri, ulaşıma kapalı olan yolun devamına kar paletli ambulansla devam etti.

Paletli ambulans bir süre ilerledikten sonra bir metreyi bulan kara saplanınca sağlık ekipleri, ambulansı kurtarmak için küreklerle çalışma yaptı.

Ambulansın saplandığı yerden çıkarılmasıyla yola devam eden ekipler, daha sonra mezraya ulaştı.

Ekipler, ilk müdahaleyi evinde yaptıkları hamile kadın Yolcu'yu paletli ambulansa alarak, yolun ulaşıma açık olduğu bölgede kendilerini bekleyen sağlık ekibine teslim etti.

Sağlık ekipleri ayrıca Karakazan köyünde rahatsızlanan 2 kişiyi de evlerinde tedavi etti.

Sağlık ekiplerinin 1 metreyi bulan kardaki zorlu yolculuğu dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Hamur Ağrı Ulaşım Acil Durum Hava Durumu Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada tuz görmek ne anlama gelir? Rüyada tuz görmenin farklı medeniyetlerdeki yorumu: Rüyada tuzlu çorba içmek anlamı nedir? Rüyada solucan görmek ne anlama gelir? Rüyada solucan kurt görmek, rüyada beyaz solucan görmek 8 Şubat 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Mormon ne demek? Mormon anlamı ne? 8 Şubat İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Şubat Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Rüyada papağan görmek ne anlama gelir? Rüyada sultan papağanı görmek, beyaz papağan görmek, yeşil papağan görmek ne demektir? Falda kaplumbağa görmek nedir? Falda kaplumbağa çıkması ne anlama gelir? 8 Şubat 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 8 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Kongo Müslüman mı? Kongo dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı? Fildişi Sahili Müslüman mı? Fildişi Sahili dini ne, Hristiyan mı, Müslüman mı? Güney Afrika Müslüman mı? Güney Afrika Cumhuriyeti Müslüman devlet mi? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Şubat Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title