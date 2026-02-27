Haberler

Ardahan'da kapanan Türkgözü-Posof-Damal yolu kontrollü ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kar ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu, yapılan karla mücadele çalışmaları sonrası kontrollü olarak küçük araçlara açıldı. Sürücüler buzlanma tehlikesine karşı uyarıldı.

Kar ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapanan Türkgözü-Posof- Damal kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kent genelinde etkili olan kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Kar ve tipi nedeniyle sabah saatlerinde ulaşıma kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Karayolları ekipleri, yolu kontrollü olarak küçük araçlara açtı.

Ekipler, yoldaki tipinin buzlanmaya yol açabileceği konusunda sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA / Günay Nuh
Trump: Müzakere şeklinden memnun değilim, bazen askeri güç kullanmanız gerekiyor

Trump, müzakere köprüsünü tamamen yıkmak üzere! Açık açık söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi
Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir

Dünyayı tedirgin eden savaşa bir ülke daha dahil olabilir
Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu

Ekranda gördüğüne şaşırıp canlı yayında orucunu bozdu
Eşinden tek celsede boşanan Mehmet Ali Erbil'den itiraf gibi sözler

Eşinden tek celsede boşanan ünlü şovmenden itiraf gibi sözler
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu

İşte Samsunspor'un Konferans Ligi'ndeki rakibi
Sular altında kalmıştı! İşte Yeni Antalya-Konya Karayolu'nun son hali

Dronla görüntülendi! İşte gündem olan otoyolun son hali
Meriç Nehri taştı, çuvalını kapan tarlada sazan topladı

Krizi fırsata çevirdiler! Çuvalını kapan tarladan topladı