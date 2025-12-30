Tunceli'de kardan yolu kapanan köylerdeki iki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Tunceli'nin Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki iki hasta, ekiplerin zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kentte dün etkili olan kar, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Mazgirt ilçesine bağlı Örenici köyünde rahatsızlanan 90 yaşındaki Mehmet C'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolu aşarak köye ulaştı.

Ekiplerce evinden alınan Mehmet C, Mazgirt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nazımiye'ye bağlı Büyükyurt köyünde aniden fenalaşan 74 yaşındaki Sakine K'nin de hastaneye ulaştırılması için ekipler çalışma yaptı.

İş makinesi desteğinde köye ulaşan sağlık ekipleri, Sakine K'yi evinden alarak 3 saatlik yolculukla Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirdi.