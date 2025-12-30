Haberler

Tunceli'de kardan yolu kapanan köylerdeki iki hasta ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Güncelleme:
Tunceli'nin Mazgirt ve Nazımiye ilçelerinde yoğun kar nedeniyle kapanan köylerdeki iki hasta, sağlık ekiplerinin zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı. 90 yaşındaki Mehmet C. ve 74 yaşındaki Sakine K. için ekipler harekete geçti.

Kentte dün etkili olan kar, bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi.

Mazgirt ilçesine bağlı Örenici köyünde rahatsızlanan 90 yaşındaki Mehmet C'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri, yoğun kar ve tipi nedeniyle kapanan yolu aşarak köye ulaştı.

Ekiplerce evinden alınan Mehmet C, Mazgirt İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nazımiye'ye bağlı Büyükyurt köyünde aniden fenalaşan 74 yaşındaki Sakine K'nin de hastaneye ulaştırılması için ekipler çalışma yaptı.

İş makinesi desteğinde köye ulaşan sağlık ekipleri, Sakine K'yi evinden alarak 3 saatlik yolculukla Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirdi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
