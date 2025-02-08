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Kar nedeniyle yolu kapanan köylere sağlık ekipleri ulaştı

Kar nedeniyle yolu kapanan köylere sağlık ekipleri ulaştı
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İnebolu ilçesinde kar sebebiyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 3 hasta, yapılan kurtarma çalışmalarıyla hastaneye götürüldü. Ekipler, köy yollarını açarak sağlık hizmeti sunma imkanı sağladı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 3 hasta ekiplerce hastaneye götürüldü.

Hayrioğlu köyü Fatırız Mahallesi'nde nefes darlığı şikayeti bulunan Satılmış Şahin (88) ve eşi Kamile Şahin'in (81) oğulları Mustafa Şahin, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Sağlık ekipleri, ilçeye 23 kilometre uzaklıkta bulunan ve yaklaşık 80 santimetre kar nedeniyle yolu kapalı olan köye ulaşamayınca durumu İnebolu Kaymakamlığına bildirdi.

İnebolu Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle köy yolunu açtı. Ambulans da greyder tarafından çekilerek köye götürüldü.

Böylece köye uyaşan sağlık ekipleri yaşlı çifte ilk müdahaleyi evlerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan Şahin çifti, kaldırıldıkları İnebolu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kardan yolu kapalı olan Erenyolu köyünde de soğuk algınlığına bağlı nefes darlığı çeken İrfan Usta, Özel İdare ve sağlık ekiplerinin desteğiyle yapılan çalışmalarla İnebolu Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım - Güncel
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