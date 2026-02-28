Haberler

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle yolda kalanlara AFAD ve Kızılay kumanya dağıttı

Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara AFAD ve Kızılay kumanya dağıttı. Ekipler yolda kalan araçlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat- Sivas kara yolunda kar nedeniyle yolda kalan araçlardaki vatandaşlara, AFAD ve Kızılay kumanya dağıttı.

Tokat-Sivas kara yolunda Çamlıbel geçidinde etkili olan kar nedeniyle çekici türü araçlar bir benzin istasyonunda bekletiliyor.

AFAD ve Kızılay ekipleri, kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlara kumanya dağıttı.

Kara yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu
