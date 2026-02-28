Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle yolda kalanlara AFAD ve Kızılay kumanya dağıttı
Tokat-Sivas kara yolunda kar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara AFAD ve Kızılay kumanya dağıttı. Ekipler yolda kalan araçlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
Kara yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.
