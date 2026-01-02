Yolu kardan kapanan kırsal mahallede diyaliz hastasını ekipler kurtardı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahallede mahsur kalan diyaliz hastası Naciye Tuğartemur'u (40) Siverek Belediyesi ekipleri hastaneye götürdü.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye 50 kilometre uzaklıktaki Şekerli Mahallesi'nde yollar kapandı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Naciye Tuğartemur'un ailesi, yardım talebinde bulundu ve belediye ekipleri çalışma yaptı. İş makineleriyle yolu açan ekipler, diyaliz hastası kadına ulaştı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ambulansa yetiştirilen kadın hastaneye sevk edildi. Necla Tuğartemur'un akrabası Hüseyin Tuğartemur, hastanın durumu ağırlaşınca ambulansın kapanan yol nedeniyle gelemediğini, belediye ekiplerinin de iş makineleri ile yolu açıp yardımcı olduğunu söyledi.