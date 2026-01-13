Haberler

Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 172 yerleşim yolu açıldı

Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 172 yerleşim yolu açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 172 yerleşim yerinin yolları açıldı. Yoğun karla mücadele çalışmaları sonucunda birçok köy yolu yeniden trafiğe açıldı.

Bartın, Zonguldak ve Sakarya'da kar nedeniyle kapanan 172 yerleşim yerine ulaşım sağlanmaya başlandı.

Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle merkez ilçede 10, Ulus'ta 30 ve Amasra'da 3 olmak üzere 43 köy yolunun açılması için 24 iş makinesi ve 48 personelle çalışması yürütüldü.

Karla mücadele çalışması sonucu kapalı köy yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Yağışın devam ettiği bölgelerde olası gelişmelere karşı ekipler hazır bekletiliyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 133 köy yolundan 95'i açıldı.

Merkezde 3, Kozlu'da 1 ve Karadeniz Ereğli'de 34 olmak üzere 38 kapalı köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları sürüyor.

Sakarya

Sakarya'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 35 grup yolunun 34'ü ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi'nce (YOLBAK) görevlendirilen 100 personel ve 48 aracın kentin yüksek rakımlı kırsal mahallelerinde çalışma yaptığı bildirildi.

Ekiplerin Akyazı, Geyve, Pamukova, Karasu ve Kocaali ilçelerinde ulaşıma kapanan 35 grup yolunda karla mücadele için mesai harcadığı belirtilen açıklamada, 34 grup yolunun açıldığı ve 1 yolu ise açma çalışmasının sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
AK Parti 22. Dönem MV Ayva: Partinin kuruluş kültürü deforme oldu

AK Parti 22. Dönem MV Ayva: Partinin kuruluş kültürü deforme oldu
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
Süper Kupa finali sonrası 3 yıldız oyuncu PFDK'ya sevk edildi

Derbi sonrası 3 yıldız oyuncu PFDK'ya sevk edildi
Guendouzi'yi İstanbul'a getiren uçağın pilotu Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Guendouzi'yi İstanbul'a getiren pilot Fener'in yeni yıldızını açıkladı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz

Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
Duyanlar şaşkın! Galatasaray'da Yusuf Demir sürprizi

Duyanlar şaşkın! Bunu kimse beklemiyordu
Oktay Kaynarca oynadığı dizideki kaderin aynısını yaşadı

İlginç tesadüf! Dizideki kaderin aynısını yaşadı