Van'da doğumu yaklaşan kadın, polis helikopteriyle hastaneye yetiştirildi

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Van'ın Bahçesaray ilçesinde doğumu yaklaşan 31 yaşındaki kadın, polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede rahatsızlanan kadını yol kapalı olduğu için hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğüne ait "Sikorsky" helikopter, ilçeye yönlendirildi.

UMKE görevlileriyle ilçeye giden helikoptere alınan hasta, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.