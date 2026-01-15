Haberler

Bitlis'te yolu kardan kapanan köylerdeki hastalar ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Bitlis merkez ve ilçelerinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekipler tarafından yürütülen zorlu çalışmalar sonucunda hastaneye ulaştırıldı. İl Özel İdaresi, karla mücadele ekiplerinin, kapanan yolları açarak acil sağlık ihtiyacı olan vatandaşlara yardım ettiğini duyurdu.

Bitlis merkez ve ilçelerinde kar nedeniyle yolu kapanan köylerdeki hastalar, ekiplerce yürütülen zorlu çalışmalar sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İl Özel İdaresinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ulaşımın sağlanamadığı köylerde acil sağlık ihtiyacı bulunan vatandaşlar için hızlı ve koordineli çalışma yürüten ekipler, yolları açarak sağlık ekiplerinin hastalara ulaşmasını sağladı.

Ulaşımın kesintiye uğramaması için il genelinde köy yolları ve ana güzergahlarda eş zamanlı çalışan ekipler, ulaşımın güvenli sağlanması için riskli bölgelerde de gerekli tedbirleri alıyor.???????

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
