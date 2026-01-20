Ordu'da çatısı çöken ağıldaki 7 koyun telef oldu
Ordu'nun Gölköy ilçesinde kar nedeniyle çatısı çöken bir ağıl, içerisindeki 7 koyunun telef olmasına sebep oldu. Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri olayla ilgili incelemelerde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Gölköy Mahallesi'nde Muharrem Kılıç'a ait ağılın çatısı kardan dolayı çöktü.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ağıldaki koyunlardan 7'si telef oldu, bazıları ise yaralandı.
Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel