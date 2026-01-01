Haberler

Ekipler, kardan kapanan yolu açıp köydeki hastayı hastaneye ulaştırdı

Bartın'ın Ulus ilçesindeki Dibektaş köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle rahatsızlanan 75 yaşındaki Mustafa Caymaz, iş makineleri yardımıyla açılan yolla hastaneye ulaştırıldı.

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, yoğun kar yağışının yaşandığı Dibektaş köyünde rahatsızlanan Mustafa Caymaz (75), iş makineleriyle açılan yola gelen ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

Yaklaşık 1 haftadır yağan kar sonrasında Ulus'a bağlı Dibektaş köyü karla kaplandı. Kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan Mustafa Caymaz için köy muhtarı Hasan Ulusoy durumu 112'ye bildirdi. 120 santime ulaşan kar kalınlığı nedeniyle ambulans köye ulaşamadı. Bunun üzerine İl Özel İdaresi'nden yardım istendi. İl Özel İdaresi'ne bağlı iş makinesiyle yol açıldı. 2 saatlik çalışma sonrası sağlık ekiplerinin ulaştığı Mustafa Caymaz, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine götürüldü. Caymaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

