KAR MASKELİ KİŞİLER HAVAYA ATEŞ AÇTI, MARKETE GİDEN GENÇ ÖLDÜ

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde motosikletli ve kar maskeli 2 kişinin pompalı tüfekle rastgele açtığı ateş sonucu başına saçma isabet eden Mahsun Ece (22) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saat 23.40 sıralarında Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli ve kar maskeli 2 kişi, çevreye rasgele tüfekle ateş açarak süratle uzaklaştı. Bu sırada markete alışveriş yapmak amacıyla evden yaya olarak çıkan Mahsun Ece'nin, başına ve göğüs bölgesine saçma isabet etti. Ağır yaralanan Ece, olay yerine gelen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Polis kaçan 2 şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı. (DHA)