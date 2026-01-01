Ankara'da kar küreme aracı bir binanın duvarına çarparak durabildi

Başkentte etkili olan kar yağışının ardından yol temizleme çalışması yapıldığı sırada kayan kar küreme aracı, bir binanın duvarına çarparak durdu.

Ankara'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu.

Mamak'ın Zirvekent Mahallesi'nde yol temizleme işlemi yapan bir kar küreme aracı, kontrolünü kaybederek bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Söz konusu olay vatandaş kamerasınca kaydedildi.