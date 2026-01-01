Haberler

Ankara'da kar küreme aracı bir binanın duvarına çarparak durabildi

Güncelleme:
Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından gerçekleşen yol temizleme çalışmaları sırasında bir kar küreme aracı, kontrolünü kaybederek bir binanın duvarına çarptı. Olay, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Başkentte etkili olan kar yağışının ardından yol temizleme çalışması yapıldığı sırada kayan kar küreme aracı, bir binanın duvarına çarparak durdu.

Ankara'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar etkili oldu.

Mamak'ın Zirvekent Mahallesi'nde yol temizleme işlemi yapan bir kar küreme aracı, kontrolünü kaybederek bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Söz konusu olay vatandaş kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
