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Şelalede Feci Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'nde dengesini kaybedip suya düşen 14 yaşındaki Ela Nur Çenge, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Cansız bedeni, 1 kilometre uzaftaki Zamantı Irmağı'nda bulundu.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki Kapuzbaşı Şelaleleri'nde suya düşerek akıntıya kapılan çocuk yaşamını yitirdi.

Ailesiyle Kapuzbaşı Şelaleleri'ni gezmeye gelen Ela Nur Çenge (14), Güney Şelale'de dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıya kapılan Çenge, bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, Çenge'nin cansız bedenine suya düştüğü yerden yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Zamantı Irmağı'nda ulaştı.

Çenge'nin cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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