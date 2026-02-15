Haberler

Kaputaş Plajı'nda yağışın etkisiyle denizin rengi mavinin farklı tonlarına dönüştü

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış sonrası Kaputaş Plajı'nda deniz, turkuaz ve mavi tonlarına büründü. Yüksek dalgalar ve beyaz köpükler eşliğinde ziyaretçiler bu eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde etkili olan yağış dolayısıyla Kaputaş Plajı'nda deniz, başta turkuaz olmak üzere mavinin değişik tonlarına büründü.

İlçedeki yağışın ardından kanyondan akan yağmur suyu, ünlü Kaputaş Plajı'nda denizle buluştu. Denizde oluşan açık mavi, turkuaz ve lacivert gibi renk geçişleri görsel bir şölen sundu.

Yüksek dalgaların sahile çarpmasıyla ortaya çıkan beyaz köpükler ise denizde farklı bir görüntü oluşturdu.

İlçedeki yerli ve yabancı turistler, eşine az rastlanan manzaranın fotoğraflarını çekti, öz çekim yaptı.

Kaputaş'ın sergilediği görsel şölen, drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Talip Demirci - Güncel
