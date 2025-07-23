Kaptan Pengu ve Arkadaşları'nın Beşinci Filmi 8 Ağustos'ta Vizyonda

TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" animasyon serisinin beşinci filmi, 8 Ağustos'ta vizyona girecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, yönetmenliğini Ali Karaçam'ın yaptığı filmin senaryosunu Arzu Yurtseven kaleme aldı.

TRT ortak yapımı filmin yapımcılığını Nurullah Yenihan, Kerem Tülün ve Kemal Şengün Kaplanoğlu birlikte üstlendi.

3D olarak hazırlanan animasyon filmin müzikleri Burak Çambel imzası taşıyor.

Film, şehirde geçen yeni sahneleri, aksiyon dozu yüksek olay örgüsü ve çevre bilinci aşılayan yapısıyla izleyicilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunuyor.

Kaptan Pengu ve arkadaşlarının unutulmaz bir kurtarma operasyonuna katılmalarını eğlenceli ve etkileyici biçimde anlatan filmin konusu şöyle:

"Kaptan Pengu ve ekibi bu kez 90 milyon yıllık dostları Yozo ile şehirde unutulmaz bir kurtarma operasyonuna girişiyor. Macera boyunca doğayı tanıyan Yozo, bir bilim insanı olan Profesör Alfa tarafından kaçırılınca olaylar bambaşka bir boyut kazanıyor. Kahramanlarımız hem Yozo'yu kurtarmak hem de doğanın dengesini korumak için büyük bir mücadele veriyor."