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Kapısı açık toplu taşıma aracında tehlikeli yolculuk kamerada

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Elazığ'da özel bir firmaya ait toplu taşıma gerçekleştiren hafif ticari araç, seyir halindeyken kapısı açık seyahat etti. Bir yolcunun açık kapı önündeki tehlikeli yolculuğu ise kameraya yansıdı. Malatya- Elazığ arası sefer yapan özel bir firmaya ait toplu taşıma gerçekleştiren hafif ticari araç, kapısı açık halde anayolda seyahat etti. Bir yolcunun ise açık kapının hemen yanında taburede oturması yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk, arkada oturan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Kapısı açık toplu taşıma aracında tehlikeli yolculuk kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da özel bir firmaya ait toplu taşıma gerçekleştiren hafif ticari araç, seyir halindeyken kapısı açık seyahat etti. Bir yolcunun açık kapı önündeki tehlikeli yolculuğu ise kameraya yansıdı.

Malatya- Elazığ arası sefer yapan özel bir firmaya ait toplu taşıma gerçekleştiren hafif ticari araç, kapısı açık halde anayolda seyahat etti. Bir yolcunun ise açık kapının hemen yanında taburede oturması yürekleri ağza getirdi. Tehlikeli yolculuk, arkada oturan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erkan Bay - Güncel

Tragger Malatya Elazığ Güncel Haberler

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