Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 Milyon 500 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ve 16 kilo esrar bulundu. TIR şoförü gözaltına alındı.

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen TIR'da, dedektör köpek 'Bodri' ile yapılan aramada 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ile 16 kilo esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir TIR'ı şüphe ve risk analizleri neticesinde x-ray taramasına sevk etti. Arama hangarına alınan TIR'da, narkotik köpek 'Bodri' ile yapılan aramada yasal yük üzerindeki koliler içinde yaklaşık 2 milyon 500 bin adet uyuşturucu hap ile 16 kilo 248 gram sentetik esrar olmak üzere toplam 591 kilo 162 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
