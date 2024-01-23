Kapıkule Sınır Kapısı'nda Cessna tipi uçak ele geçirildi
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, demonte halde kanatları bulunan 1964 model Cessna F172 uçağı ele geçirildi. Sırbistan uyruklu tır sürücüsü gözaltına alındı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada "Cessna" tipi uçak ele geçirildi.
TIRIN DORSESİNDEN UÇAK ÇIKTI
Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan tırda risk analizleri kapsamında arama yapıldı. Aramada dorse içerisinde bulunan, kanatları demonte halde olan 1964 model Cessna F172 uçağa el konuldu. Sırbistan uyruklu olduğu öğrenilen tır sürücüsü Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.