Kapıkule'de otomobilde 22 kilo esrar ele geçirildi

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde, narkotik köpekler 'Füge' ve 'Bodri' ile yapılan aramada 22 kilo 662 kilo esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda giriş yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobili şüphe ve risk analizleri neticesinde x-ray taramasına sevk etti. Burada narkotik köpekler 'Füge' ve 'Bodri' ile yapılan aramada, aracın koltuk altları ve motor kaputunda özel tertibatla hazırlanmış düzenek içerisinde 68 naylon poşet içinde 22 kilo 662 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK EDİRNE,