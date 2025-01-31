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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 217 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 217 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 217 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekipleri, şüpheli araçlar üzerinde dedektör köpekler ile arama yaparak gizli bölmelerdeki uyuşturucuları ortaya çıkardı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 217 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda üç günde 4 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Ekipler, şüpheli araçların vites kutusu ile lpg tankına gizlenmiş uyuşturucuları bulmak için risk analizleri kapsamında dedektör köpeklerin yardımıyla arama yaptı.

Aramalarda "zula" adı verilen gizli bölmelerde 217 kilogram uyuşturucu bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Doğukan Keskinkılıç - Güncel
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