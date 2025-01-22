Kapıkule Sınır Kapısı'nda 110 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Z.A. isimli tır sürücüsünün dorsesinde 110 kilogram skunk ele geçirerek, sürücüyü tutukladı.
Kapıkule Sınır Kapısı'nda dorsesinde 110 kilogram skunk ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubeleri ekipleri, sınır kapısından yurda giren Z.A'nın kullandığı tırı durdurdu.
Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, tırın dorsesinde, bir koli içinde paketlenmiş 110 kilogram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan tırın şoförü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.