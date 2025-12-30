Haberler

Kapıkule'de bir tırda esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda yapılan aramada, çiçek saksılarına gizlenmiş 16 kilo 248 gram esrar ile 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için sınır kapısına gelen tır risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına yönlendirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza ekipleri, yoğunluk tespit edilen tırın dorsesinde narkotik dedektör köpeği "Bodri" ile arama yaptı.

Aramada çiçek saksılarına gizlenen yaklaşık 2 milyon 500 bin uyuşturucu hap ile 16 kilo 248 gram sentetik esrar ele geçirildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
