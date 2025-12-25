Haberler

Kapıkule Gümrük Sahası'nda 31 kilo kokain ele geçirildi: 2 gözaltı

Kapıkule Gümrük Sahası'nda 31 kilo kokain ele geçirildi: 2 gözaltı
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapıkule Gümrük Sahası'ndaki operasyonla 31 kilogram kokainin ele geçirildiğini ve 2 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 2025 yılı itibarıyla toplam 1,8 ton kokain yakalandığı belirtiliyor.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kapıkule Gümrük Sahası'nda düzenlenen narkotik operasyonunda 31 kilogram kokain ele geçirildiğini, 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile polis tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda 31 kilogram kokain ele geçirildi. E.E. ve T.Ç. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, "2025 yılın ilk 11 ayında yaptığımız aralıksız operasyonlar sonucunda; 1,8 ton kokain yakaladık. 51 yabancı narkotik organize suç örgütü üye ve yöneticisini yakalayıp ülkelerine iade ettik. Bu yıl çökerttiğimiz 634 organize suç örgütünden 22'si uluslararası narkotik organize suç örgütü. Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Emeği geçenleri ve polisimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
