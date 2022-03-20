Kapıkule'de bir otobüste 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi - Haberler

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Kapıkule'de bir otobüste 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Kapıkule'de bir otobüste 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste yapılan aramada 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir otobüste yapılan aramada 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.

Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan G.S'nin kullandığı otobüs, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi ve risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

Boş olarak girdiği beyan edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik köpeklerinin de yardımıyla detaylı arama yapıldı.

Araç içerisinde gizli bölmelere yerleştirilmiş 119 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili sürücü G.S, gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye, Esrar, Güncel, Haberler

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