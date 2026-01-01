Haberler

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu ve bazı yerlerde kar kalınlığı 2 santimetreye ulaştı. İlçe merkezinde de soğuk hava etkisini sürdürdü.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Erdek ilçesindeki Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimleri kar örtüsüyle kaplandı.

Bazı yerlerde kar kalınlığı 2 santimetreye ulaştı.

İlçe merkezinde de soğuk hava etkili oldu.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
Artvin'de çığın altında kalan çobanlardan birinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çığ faciasında bir çobanın daha cansız bedenine ulaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır

Galatasaray son kararını verdi: Bu parayı veren Osimhen'i alır
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası

Görüşmeler başladı! Fenerbahçe'den yılın ilk transfer bombası
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor

10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oluyor
Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor
Galatasaray ocak ayında tam 7 maça çıkacak

Galatasaray ocak ayında bakın kaç maça çıkacak