Balıkesir'in Erdek ilçesindeki yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu ve bazı yerlerde kar kalınlığı 2 santimetreye ulaştı. İlçe merkezinde de soğuk hava etkisini sürdürdü.
Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel