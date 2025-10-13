Nedeni çok ilginç! İntihara kalkışan kapıcıyı polisler son anda ikna etti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kapıcılık yaptığı 9 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihara kalkışan H.C., Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amiri Başkomiser Tufan Arıkoğulları tarafından ikna edilerek indirildi.

Tekirdağ'da ilginç bir intihar olayı yaşandı. Çorlu ilçesi Ali Paşa Mahallesi Baydar Sokak'ta 9 katlı binada kapıcılık yapan H.C.'nin dairesini su bastı.

EVİNİ SU BASTI, İNTİHARA KALKIŞTI

Yaşanan olaydan etkilenen H.C., sabah saatlerinde çatıya çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aşağıda önlem alırken, polis ekipleri de H.C.'yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı.

POLİS EKİPLERİ İKNA ETTİ

Olay yerine gelen Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amiri Başkomiser Tufan Arıkoğulları, H.C. ile görüşüp ikna etti. H.C., bulunduğu yerden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Başkomiser Tufan Arıkoğulları'nın ikna çabaları, cep telefonuyla görüntülendi. H.C., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.