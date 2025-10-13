Haberler

Kapıcı H.C.'nin İntihar Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı

Kapıcı H.C.'nin İntihar Girişimi Başarısızlıkla Sonuçlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kapıcılık yapan H.C., su baskını nedeniyle intihar girişiminde bulundu fakat polis tarafından ikna edilerek çatıdan indirildi ve hastaneye kaldırıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kapıcılık yaptığı 9 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihara kalkışan H.C., Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amiri Başkomiser Tufan Arıkoğulları tarafından ikna edilerek indirildi.

Olay, Ali Paşa Mahallesi Baydar Sokak'ta meydana geldi. 9 katlı binada kapıcılık yapan H.C.'nin dairesini su bastı. Yaşanan olaydan etkilenen H.C., sabah saatlerinde çatıya çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aşağıda önlem alırken, polis ekipleri de H.C.'yi ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Olay yerine gelen Çorlu Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amiri Başkomiser Tufan Arıkoğulları, H.C. ile görüşüp ikna etti. H.C., bulunduğu yerden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Başkomiser Tufan Arıkoğulları'nın ikna çabaları, cep telefonuyla görüntülendi. H.C., ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Netahyahu krizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı Mısır'a indirtmedi

Uçağı neden pisti pas geçti? Talimat Erdoğan'dan gelmiş
İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto

İsrail Meclisi'nde konuşan ABD Başkanı Trump'a protesto
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık

Sadettin Saran kalemini kırdı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
Okan Buruk, Singo'nun son durumu hakkında bilgi verdi

Kahreden haberi verdi: Önümüzdeki maçlarda oynayamayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.