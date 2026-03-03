Haberler

Kadın hükümlü ve tutuklulara "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla açık görüş izni

Güncelleme:
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklular, 9-13 Mart tarihleri arasında açık görüş yapabilecekler. Görüş süreleri ve detaylar Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlendi.

Kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan kadın hükümlü ve tutuklular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 9-13 Mart'ta açık görüş yapabilecek.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak, her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program, koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak.

"Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma" ve "hücreye koyma" disiplin cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica
